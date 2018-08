Le pétrole rebondit en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours de pétrole ont rebondi en Asie jeudi en raison d'informations faisant état d'un projet de manoeuvres navales de grande ampleur dans le Golfe par les Gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime iranien.Mais le rebond était limité par la hausse de la production de brut de l'Opep et de la Russie, et par l'augmentation des réserves américaines.Vers 04H50 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en septembre, gagnait 12 cents à 67,78 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en septembre, progressait de 14 cents à 72,53 dollars."Les investisseurs ont été pris de court par l'augmentation surprise de la production de l'Opep et par la hausse plus importante que prévu des réserves américaines de brut", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda."La spirale à la baisse s'est arrêtée avec les informations selon lesquelles les Gardiens de la révolution iraniens envisagent d'importantes manoeuvres dans le Golfe sous 48 heures pour montrer sa capacité à fermer le détroit d'Ormuz, une artère fondamentale pour le pétrole."CNN a cité des responsables américains affirmant que ces manoeuvres pourraient débuter sous deux jours.Sukrit Vijayakar, de Trifecta Consultants, a expliqué de son côté que la hausse des réserves américaines de brut "nourrissait les inquiétudes d'une offre surabondante, les marchés redoutant aussi que les tensions commerciales ne réduisent la demande en énergie".mba/jac/nas(AWP / 02.08.2018 07h06)