Le pétrole rebondit, tiré par la persistance des tensions géopolitiques

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole rebondissaient mardi en cours d'échanges européens, toujours portés par le risque géopolitique et alors que le lancement de contrats à terme chinois a connu une première journée couronnée de succès.Vers 10H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 70,36 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 24 cents par rapport à la clôture de lundi.Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance prenait 21 cents à 65,76 dollars.Comme la semaine dernière, où les cours du pétrole new-yorkais et londonien avaient réalisé leur meilleure performance en huit mois, les prix ont été soutenus par les tensions politiques, notamment avec l'Iran.Les Etats-Unis ont récemment durci le ton contre le Vénézuela et contre l'Iran, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).Le président Donald Trump a nommé la semaine dernière John Bolton, qui ne cache pas son hostilité au régime iranien, au poste de conseiller à la sécurité nationale.Pour beaucoup d'analystes, l'accord sur le nucléaire iranien a ainsi de grandes chances de ne pas survivre à mai, ce qui pourrait se traduire par un retour des sanctions et un embargo sur le pétrole iranien.A l'inverse, si les risques géopolitiques venaient à diminuer, il faudrait s'attendre "à une correction peut-être très marquée", a fait valoir Tamas Varga, analyste pour PVM.Les investisseurs avaient aussi les yeux tournés vers les nouveaux contrats à terme chinois, lancés la veille pour rivaliser avec le WTI et le Brent, et qui ont connu une première journée couronnée de succès.Au total, 20 millions de barils ont ainsi été échangés lundi "surpassant temporairement les volumes de Brent", ont souligné les analystes de Commerzbank."Le démarrage est indubitablement un succès mais les inquiétudes sur la viabilité à long terme de ces contrats persistent", notamment du côté de l'évolution du yuan et de l'intervention de l'Etat, a précisé M. Varga.Mardi, les investisseurs seront attentifs à la publication des estimations de la fédération privée American Petroleum Institute (API) sur l'état des stocks hebdomadaires de brut américain, qui seront suivis mercredi par les chiffres officiels.ktr/js/nas(AWP / 27.03.2018 12h07)