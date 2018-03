Le pétrole recule, attend les stocks américains

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole reculaient mercredi en cours d'échanges européens, dans l'attente des données officielles sur les stocks américains de brut, alors que les chiffres de la fédération professionnelle de l'API font d'ores et déjà état d'une hausse des réserves.Vers 10H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 69,69 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 42 cents par rapport à la clôture de mardi.Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance cédait 60 cents à 64,65 dollars."Les prix ont bougé en raison de la forte reprise du dollar", ont estimé les analystes de Trifecta Consultants.Comme les prix du baril sont fixés en dollars, le rebond de la monnaie américaine rend les achats plus coûteux pour les investisseurs utilisant d'autres devises.Mais les marchés ont également digéré les données de l'American Petroleum Institute (API), fédération professionnelle qui publie ses chiffres sur les stocks américains à la veille de ceux de l'entité gouvernementale de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA)."Les prix du pétrole étaient sous pression après la publication des données de l'API", qui ont fait état d'une hausse des stocks de brut, ont rapporté les analystes de JBC Energy.Pour la semaine achevée le 23 mars, les analystes tablent ainsi sur une hausse du brut de 850.000 barils, d'une baisse de 2,38 millions de barils de ceux d'essence, et de 2 millions de barils de ceux d'autres produits distillés (fioul de chauffage et diesel), selon la médiane d'un consensus Bloomberg.js/ktr/nth(AWP / 28.03.2018 12h14)