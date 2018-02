Le pétrole recule avant les stocks américains

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient mardi en fin d'échanges européens avant les premières données sur les réserves américaines.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 67,11 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 51 cents par rapport à la clôture de lundi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de mars cédait 30 cents à 63,85 dollars.Le prix du Brent a atteint vers 12H10 GMT 66,53 dollars, à son plus bas depuis plus d'un mois."Les prix des matières premières ont chuté ces dernières séances en tandem avec les marchés des actions", ont noté les analystes de Capital Economics, qui soulignent que cette corrélation pourrait s'arrêter si les marchés restaient plombés par la politique monétaire américaine tandis que la demande de matière première continue de profiter d'une croissance mondiale robuste.Par ailleurs, les marchés attendaient les premières données hebdomadaires de l'American petroleum institute (API) sur les stocks américains, qui seront publiées après la clôture européenne."Les réserves américaines risquent de continuer d'augmenter dans les prochaines semaines et la production des Etats-Unis devrait aussi augmenter, ce qui va peser sur les cours", ont estimé les analystes de UBS.Le Département américain de l'Energie (DoE) publiera ses propres données arrêtées au 2 février mercredi. La semaine précédente, les stocks de brut avaient augmenté pour la première fois depuis dix semaines et la production avait atteint son plus haut niveau depuis que ces statistiques ont commencé à être compilées en 1983.Les analystes tablent sur une nouvelle hausse de 3 millions de barils des réserves de brut, d'un million de barils de celles d'essence et sur une baisse des stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et diesel) de 1,5 million de barils, selon un consensus compilé par l'agence Bloomberg.js/acd/LyS(AWP / 06.02.2018 18h10)