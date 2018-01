Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient mercredi en Asie après l'annonce de la réouverture d'un oléoduc en mer du Nord dans un contexte de craintes pour les tentatives de réduire l'excès d'offre.Vers 04H10 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, cédait deux cents à 60,35 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, perdait six cents à 66,51 dollars.Le groupe pétrochimique Ineos a annoncé ce week-end la réouverture du principal oléoduc de la mer du Nord britannique, Forties. L'arrêt de cette installation pour cause de fêlure avait contribué à pousser les cours à leurs plus hauts niveaux depuis près de deux ans, a relevé Shane Chanel, analyste chez ASR Wealth Advisers.Les cours se maintenaient toutefois à des niveaux élevés à cause des tensions en Iran, troisième producteur de brut de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).A plus long terme, a poursuivi l'analyste, "l'augmentation de la production américaine de brut reste la principale menace pour les efforts de rééquilibrage du marché de l'Opep", qui a conclu avec d'autres producteurs comme la Russie un accord pour limiter leurs extractions jusqu'à la fin de l'année. "Je crois que la Russie pourrait baisser les bras lors de la réévaluation (de l'accord) prévue en juin".Mardi, le WTI a perdu 5 cents pour clôturer à 60,37 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).A Londres, le Brent a reculé de 30 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE), pour finir à 66,57 dollars.mba-ev/mf(AWP / 03.01.2018 05h30)