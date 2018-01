Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient vendredi en Asie sous l'effet de prises de bénéfices et d'inquiétudes sur une augmentation de la production américaine de brut.Vers 04H20 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, cédait 74 cents à 63,21 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, perdait 67 cents à 68,64 dollars.Le département américain de l'Energie (DoE) a fait état jeudi d'une baisse des stocks hebdomadaires de brut de 6,9 millions de barils, à 412,7 millions, leur plus bas niveau depuis 2015.Mais parallèlement selon le DoE, les Etats-Unis ont extrait en moyenne 9,75 millions de barils par jour lors de la semaine achevée le 12 janvier et la production devrait dépasser la barre des 10 millions de barils par jour d'ici la fin du premier trimestre.Les cours de l'or noir ont grimpé au cours des derniers mois, sous l'effet des efforts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses dix partenaires, dont la Russie, qui se sont engagés à limiter leur production pour rééquilibrer le marché mondial.Mais les producteurs américains ne sont pas engagés dans cet accord.Pour les analystes, qui relèvent que le Brent n'a pas tenu au dessus des 70 dollars, les cours ont peut-être atteint un plafond."On doit considérer qu'il s'agit de mouvements techniques et de prises de bénéfices", a déclaré à l'AFP David Lennox, analyste chez Fat Prophets à Sydney.D'après Shane Chanel, analyste chez ASR Wealth, le marché est à la recherche de motifs d'optimisme. "Je peux me tromper mais je crois qu'il est difficile de voir ce que pourraient être les facteurs catalyseurs d'une hausse", a-t-il dit."Toutefois, le marché est proche de l'équilibre et je crois qu'à court terme les cours énergétiques vont osciller autour de ces prix".Jeudi, le WTI a cédé deux cents pour clôturer à 63,95 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).Sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, le Brent a terminé à 69,31 dollars, en baisse de sept cents.mba-ev/mf(AWP / 19.01.2018 05h41)