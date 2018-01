Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient mercredi en Asie sous l'effet d'estimations sur un bond surprise des stocks de brut américain.Vers 04H20 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mars, cédait 14 cents à 64,44 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour mars, perdait 15 cents à 69,81 dollars.La veille, le pétrole new-yorkais avait atteint un nouveau plus haut de trois ans tandis que le Brent frôlait le seuil des 70 dollars.Mais les analystes s'inquiètent d'un emballement à l'achat dans un marché refroidi par les estimations sur l'état des stocks de brut chez le plus gros consommateur mondial publiées par la fédération privée American Petroleum Institute (API).Pour la semaine qui s'est achevée le 17 janvier, celle-ci a fait état d'une hausse de 4,755 millions de barils. Si elle était confirmée par le département américain de l'Energie (DoE) mercredi, il s'agirait de la première avancée depuis novembre et témoignerait d'un affaiblissement de la demande.Les analystes tablaient au contraire sur une baisse des stocks de 1,6 millions de barils."Les cours de brut devraient reculer aujourd'hui, les marchés s'attendant à des chiffres similaires du DoE", a déclaré Avtar Sandu, analyste chez Phillip Futures à Singapour.Pour Sukrit Vijayakar, analyste chez Trifecta Consultants, la confirmation officielle de la tendance aura "des répercussions profondes en termes de correction des cours". D'après lui, leur niveau actuel n'est pas justifié par les fondamentaux de l'offre et de la demande."L'augmentation du Brent, passé de 57 dollars à ses niveaux actuels, est entièrement due à certains événements et n'a que très peu à voir avec l'état de l'offre. Chacun de ces événements s'est estompé mais les cours n'en ont pas tenu compte. Nous avons un suremballement à l'achat".Mardi, le WTI a pris 90 cents pour clôturer à 64,47 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).Sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, le Brent a terminé à 69,96 dollars, en hausse de 93 cents.mba-ev/ab(AWP / 24.01.2018 05h48)