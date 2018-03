Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Le pétrole reculait légèrement vendredi en Asie après avoir pris quelques couleurs quand l'Agence internationale de l'Energie (AIE) a revu à la hausse ses prévisions de demande mondiale de brut.Vers 03h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, cédait trois cents à 61,16 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mai, perdait six cents, à 65,06 dollars."Le marché du brut fait le yo-yo", a constaté Stephen Innes, analyste chez Oanda, évoquant des "signes de croissance de la demande mondiale de pétrole" qui le disputent aux craintes quant à la production américaine de pétrole de schiste.Selon le dernier rapport mensuel de l'AIE, la demande mondiale de pétrole devrait atteindre cette année 99,3 millions de baril, soit 1,5 million de plus qu'initialement anticipé. Un signal positif pour les ventes d'or noir dans les prochains mois."Les dernières informations venues de l'AIE impliquent que le rééquilibrage du marché fonctionne. Mais les gains sont limités à cause des projections sur la production de pétrole de schiste pour 2018 et au-delà", a-t-il ajouté.L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) vient de revoir à la hausse dans son rapport mensuel sa prévision de production de pétrole aux Etats-Unis pour 2018.Les pays producteurs de l'Opep, associés à dix autres producteurs non membres du cartel dont la Russie, s'étaient accordés fin 2016 pour limiter leur production afin de rééquilibrer le marché. Mais les marchés craignent que ces efforts ne soient réduits à néant par l'offre américaine.Jeudi, le Brent a progressé de 23 cents pour terminer à 65,12 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a pris 23 cents, clôturant à 61,19 dollars.mba-ev/plh(AWP / 16.03.2018 04h40)