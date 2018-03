Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient en Asie lundi mais le Brent restait au-dessus des 70 dollars le baril à cause des tensions au Moyen-Orient, après l'interception par l'Arabie saoudite de missiles tirés par les rebelles yéménites.Vers 03h45 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai, perdait 29 cents à 65,59 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour mai, reculait de 12 cents, à 70,33 dollars.Cette escalade survenue au troisième anniversaire de l'intervention militaire au Yémen d'une coalition menée par l'Arabie saoudite s'ajoute aux tensions autour de l'accord sur le nucléaire iranien, dont l'avenir sera décidé par Washington en mai.Ryad a intercepté les missiles "mais il s'agit d'une escalade yéménite claire", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda. "Si les champs pétroliers saoudiens sont ciblés avec succès, il pourrait y avoir une perturbation massive de l'offre mondiale"."De manière générale, les cours du brut sont à la hausse sous l'effet des risques géopolitiques au Moyen-Orient", a-t-il ajouté."Le président Donald Trump continue de suggérer que les Etats-Unis se retireront de l'accord sur le nucléaire", a-t-il également relevé. "La rencontre entre le géopolitique et des fondamentaux haussiers à court terme fait passer au second plan pour l'instant les inquiétudes sur l'offre américaine de pétrole de schiste".M. Trump menace de quitter l'accord conclu en 2015 avec l'Iran pour l'empêcher de se doter de l'arme atomique et de réimposer des sanctions à Téhéran, qui empêcheraient les exportations de pétrole iranien.Vendredi, le Brent a avancé à 70,45 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 1,54 dollar.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a pris 1,58 dollar à 65,88 dollars.mba-ev/plh(AWP / 26.03.2018 06h28)