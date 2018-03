Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de reculer mercredi en Asie, après des estimations sur une hausse surprise des stocks de brut américain et sous l'effet de prises de bénéfices en cette semaine raccourcie par les fêtes de Pâques.Vers 03h45 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai, perdait 52 cents à 64,73 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour mai, reculait de 46 cents, à 69,65 dollars.Le Brent est repassé sous le seuil psychologique des 70 dollars et le WTI sous les 65 dollars quand la fédération privée American Petroleum Institute a estimé que les réserves hebdomadaires de brut américain avaient augmenté de 5,321 millions de barils.Les investisseurs attendent désormais le rapport hebdomadaire officiel de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) sur les stocks et la production aux Etats-Unis mais estiment qu'il fera aussi état d'une augmentation tant des stocks que de la production.La hausse des stocks est le signe d'un essoufflement de la demande chez le plus gros consommateur de brut mondial. Toute augmentation de la production américaine de pétrole de schiste est une mauvaise nouvelle pour l'Opep et ses partenaires, dont la Russie, qui s'efforcent de rééquilibrer le marché mondial avec un accord de limitation de leur production."Nous nous attendons à un alignement des fondamentaux, avec des informations de (la firme spécialisée ) Baker Hugues sur une hausse du nombre (de plateformes américaines en activité) et une augmentation de la production américaine, qui vont contribuer aux niveaux des réserves commerciales américaines", a déclaré Benjamin Lu, analyste chez Phillip Futures."A plus long terme, l'envol des cours va encourager les producteurs de pétrole de schiste américains à augmenter leurs extractions, ce qui effacera les gains précédents".D'autres analystes expliquent le recul par la prise de bénéfices avant le long weekend de Pâques.Mardi, le Brent a clôturé à 70,11 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en recul de un cent.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a perdu 30 cents à 65,25 dollars.mba-ev/plh(AWP / 28.03.2018 06h12)