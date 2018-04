Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, vendredi en Asie, les tensions entre Pékin et Washington ravivant les craintes d'une désastreuse guerre commerciale.Vers 04h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai reculait de 37 cents à 63,17 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juin, perdait 34 cents à 67,99 dollars.Donald Trump a frappé fort jeudi en menaçant d'imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises en riposte aux mesures de rétorsion annoncées par Pékin, au risque de renforcer un conflit commercial à l'issue incertaine."Les signaux étaient encourageants pour la fin de semaine jusqu'à ces derniers titres", a observé Stephen Innes, analyste chez OANDA."Les derniers grondements de Trump ont fait plonger les prix du pétrole de façon importante".Les cours avaient pourtant monté dans la semaine sous l'effet d'une baisse des réserves américaines de brut, ce qui est généraement interprété comme le signe d'une plus forte demande au sein de la première économie mondiale.Les experts pensent qu'une guerre commerciale pourrait plomber l'économie mondiale et réduire la demande en pétrole."La hausse des tensions commerciales pèsera à court terme sur les prix du brut", prédit ainsi Benjamin Lu, de Phillip Futures.mba/jac/plh(AWP / 06.04.2018 06h51)