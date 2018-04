Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient lundi en Asie sous l'effet de données sur l'augmentation de la production américaine mais la baisse restait limitée du fait de nouvelles jugées positives émanant de l'Opep.Vers 04h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, dont c'était le premier jour comme contrat de référence, perdait 10 cents à 68,30 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour juin, cédait cinq cents à 73,76 dollars.La publication vendredi par la firme spécialisée Baker Hughes d'un rapport montrant une hausse du nombre de puits en activité aux Etats-Unis, (+ 5 à 820, un plus haut de trois ans) pesait sur les cours.Mais la baisse restait limitée après la réunion de Jeddah vendredi. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix partenaires, dont la Russie, ont jeté les bases d'une prolongation au-delà de 2018 de l'accord de réduction de la production pétrolière qu'ils ont adopté fin 2016 avec l'objectif de faire remonter les prix.Cette décision a éclipsé des déclarations du président américain Donald Trump sur les prix "artificiellement élevés" de l'or noir."Toute une série de banques d'investissement appellent à la hausse des cours, jusqu'à 80 dollars le baril, malgré le tweet de Trump qui les a un peu fait baisser", a relevé Benjamin Lu, analyste chez Phillip Futures à Singapour."En Asie, le marché est un peu déprimé mais c'est juste une position d'attente, les sentiments sont fondamentalement haussiers après la réunion de l'Opep vendredi".Vendredi, le Brent a clôturé à 74,06 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 28 cents, à un nouveau plus haut depuis la fin 2014.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI pour mai, a pris 9 cents à 68,38 dollars.el-ev/ple(AWP / 23.04.2018 06h22)