Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient jeudi en Asie, sous l'effet des données sur une production américaine et des stocks américains en hausse.Vers 04h30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, perdait 10 cents à 67,83 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison juillet, reculait de 19 cents à 73,17 dollars.Selon l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), les stocks de brut ont fortement avancé, de 6,2 millions, de barils pour la semaine terminée le 27 avril. La production américaine a atteint un dixième record historique de suite avec 10,62 millions de barils par jour."Les cours ont vacillé lorsque l'EIA a annoncé une hausse plus importante qu'attendue des stocks américains", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda."Mais les investisseurs optimistes se sont consolés avec la menace du FMI d'expulser le Venezuela, ce qui pourrait sonner le glas de l'industrie pétrolière vénézuélienne".Les cours avaient légèrement grimpé mercredi malgré le rapport américain.Le Brent a clôturé à 73,36 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 23 cents.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a pris 68 cents à 67,93 dollars.el-ev/juf(AWP / 03.05.2018 06h56)