Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient vendredi en Asie, la forte hausse des stocks de brut américain semblant prendre le dessus sur les craintes de voir Donald Trump rétablir des sanctions contre l'Iran.Vers 04h40 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, perdait six cents à 68,37 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet, reculait de trois cents à 73,59 dollarsSelon l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), les stocks de brut ont fortement avancé, de 6,2 millions de barils pour la semaine terminée le 27 avril. La production américaine a atteint un dixième record historique de suite avec 10,62 millions de barils par jour (mbj).Malgré tout, le pétrole continue de voler à des niveaux très hauts alors que l'avenir de l'accord nucléaire iranien sera décidé par les Etats-Unis le 12 mai.Le président américain Donald Trump menace de se retirer des signataires du texte et de rétablir les sanctions contre Téhéran.Un retour des sanctions contre le troisième producteur de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) aurait pour effet de perturber l'offre mondiale."Les Iraniens ont déclaré qu'il n'y aurait pas de négociations", a relevé Greg McKenna, analyste chez AxiTrader.L'Iran a averti jeudi qu'il quitterait l'accord sur le nucléaire si le président américain mettait à exécution sa menace de s'en retirer.Jeudi à la clôture, le Brent a fini à 73,62 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 26 cents.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI pour le contrat de juin a pris 50 cents à 68,43 dollars.mba-ev/nas(AWP / 04.05.2018 06h57)