Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, jeudi en Asie, après l'annonce d'une augmentation des réserves américaines de brut et face à une possible augmentation de la production de l'Opep pour pallier les carrences iranienne et vénézuélienne.Vers 05H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juillet, cédait 21 cents à 71,63 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet, perdait 33 cents, à 79,47 dollars.Les cours ont accusé le coup après le rapport hebdomadaire de l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) qui a fait état mercredi d'une hausse de 5,8 millions de barils des réserves de brut lors de la semaine achevée au 18 mai. L'EIA a également indiqué que la production avait atteint cette semaine là un niveau historique.Ces chiffres confirment la tendance qui avait été annoncée mardi par la fédération privée American Petroleum Institute (API) et sont interprétés comme le signe d'une baisse de la demande au sein de la première économie mondiale."Les marchés pétroliers dérapent car la production a augmenté contre toute attente", a déclaré dans une note à ses clients Oriano Lizza, analyste chez CMC Markets Singapour.Les cours sont également plombés par la possibilité d'une hausse de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) en raison des baisses de production vénézuéliennes et des menaces sur l'industrie iranienne avec les sanctions américaines sur le nucléaire.str/mba/jac/nas(AWP / 24.05.2018 07h11)