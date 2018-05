Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient jeudi en Asie dans l'attente des données sur les stocks de brut américain et dans la foulée des commentaires russes et saoudiens sur l'assouplissement des quotas de production.Vers 04H35 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juillet, cédait dix cents à 68,11 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet également, reculait de 27 cents à 77,23 dollars.Selon les analystes, la fédération privée API a fait état d'une augmentation surprise des stocks de brut aux Etats-Unis."Tout est affaire d'offre, élément qui contribue à la volatilité du marché", a relevé Jingyi Pan, analyste chez IG. "Le rapport de l'API a fait toutefois état d'une baisse des stocks d'essence, qui limite la pression venue des estimations sur les réserves de brut".Les données hebdomadaires officielles sur les réserves américaines paraîtront cette semaine, jeudi au lieu de mercredi en raison d'un jour férié lundi aux Etats-Unis.Le marché subit le contrecoup des perspectives de voir l'Arabie saoudite et la Russie assouplir prochainement leurs quotas de production, comme les deux pays l'ont suggéré la semaine dernière.L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires ont décidé fin 2016 de limiter leurs extractions dans l'objectif de soutenir les prix. L'accord est en vigueur en principe jusqu'à la fin de l'annéeLes différentes parties se retrouveront fin juin à Vienne mais l'Arabie saoudite, le Koweït et les Emirats arabes unis devraient se réunir en fin de semaine pour discuter en amont de l'avenir de l'accord, selon l'agence Bloomberg.Mercredi, le Brent a clôturé à 77,50 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 2,11 dollars.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI pour la même échéance a pris 1,48 dollar à 68,21 dollars.el-ev/spi(AWP / 31.05.2018 07h08)