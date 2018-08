Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, mercredi en Asie, après l'offre de Donald Trump de rencontrer les dirigeants iraniens "quand ils veulent", qui a surpris les marchés.Vers 04H45 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en septembre, cédait 38 cents à 68,38 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en septembre, reculait de 28 cents à 73,93 dollars.Dans un surprenant revirement, le président américain a semblé lundi ouvrir la porte à des discussions au plus haut niveau, sans conditions préalables, avec Téhéran.M. Trump avait annoncé en mai le retrait des Etats-Unis de l'accord international censé empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique, qu'il juge trop laxiste.Un conseiller du président Rohani a toutefois déclaré mardi que tous pourparlers avec les Etats-Unis devaient commencer par une réduction des hostilités et un retour à l'accord sur le nucléaire de 2015.Parmi les enjeux de ces potentielles discussions figurent les sanctions imposées par l'administration américaine à l'Iran, qui visent notamment à empêcher le troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) de vendre ses barils à l'étranger.Les investisseurs sont également dans l'attente mercredi des chiffres des réserves américaines de brut, qui sont toujours un indicateur du niveau de la demande au sein de la première économie au monde."Les investisseurs regarderont le rapport sur les réserves de pétrole brut du département de l'Energie pour évaluer l'état de l'offre et de la demande", a déclaré Margaret Yan-Yang, de CMC Markets à Singapour.mba/jac/nas(AWP / 01.08.2018 07h09)