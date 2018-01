Le pétrole recule, l'AIE alarme avec ses prévisions sur les Etats-Unis

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient vendredi en fin d'échanges européens, en baisse nette sur la semaine alors que l'Agence internationale de l'Energie (AIE) a renforcé les craintes d'une hausse de la production américaine.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 68,63 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 68 cents par rapport à la clôture de jeudi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de février cédait 63 cents à 63,32 dollars.Les prix cédaient plus de 2,5% par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis décembre 2014 atteints en début de semaine, à 70,37 dollars lundi pour le Brent et à 64,89 dollars pour le WTI.Dans son rapport mensuel sur le pétrole publié vendredi, l'AIE prévoit que la production américaine de brut augmentera de 1,35 million de barils par jour (mb/j) cette année, pour atteindre "un pic historique au-dessus de 10 mb/j, dépassant l'Arabie saoudite et rivalisant avec la Russie", si ces deux derniers continuent de limiter leur propre production.L'Opep, qui a publié son propre rapport mensuel jeudi, prévoit également une hausse de la production des pays ne faisant pas partie de son cartel, "même si l'Opep nous semble sous-estimer le potentiel de cette hausse", ont prévenu les analystes de Capital Economics."La question maintenant est plus de savoir si la demande va progresser suffisamment pour absorber l'offre supplémentaire", a estimé Gene McGillian de Tradition Energy.Or, l'AIE n'est pas extrêmement optimiste de ce côté là, estimant que la demande allait augmenter en 2018 à un rythme moins rapide qu'en 2017."L'AIE a été accusée d'être trop conservatrice sur ses prévisions, mais à un niveau de prix si élevé, nous estimons qu'il faut être prudent", a jugé Olivier Jakob, de Petromatrix.Deux événements seront suivis par les marchés entre la clôture européenne et l'ouverture de lundi. Comme chaque semaine, l'entreprise de services pétroliers Baker Hughes publiera son rapport sur le nombre de puits actifs aux Etats-Unis, indice sur la production américaine.Ensuite, dimanche, des ministres de l'Opep et de ses associés se réuniront à Oman pour la septième réunion de suivi de l'accord de limitation de la production.Le cartel et dix partenaires, dont la Russie, sont en effet engagés depuis fin 2016 dans un accord de limitation de la production qui vise à écluser les réserves mondiales, rééquilibrer le marché, et donc faire remonter les prix.js/acd/LyS(AWP / 19.01.2018 18h12)