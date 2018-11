Le pétrole recule, la Russie indécise sur une baisse de la production

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient vendredi en cours d'échanges européens alors que les marchés attendent de voir si l'Opep et ses partenaires, dont la Russie, vont décider la semaine prochaine d'endiguer la chute des prix en baissant leurs productions.Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier, dont c'est le dernier jour de cotation, valait 58,44 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,07 dollar par rapport à la clôture de jeudi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance cédait 1,37 dollar à 50,07 dollars une heure après son ouverture.Jeudi, les cours ont chuté à leurs plus bas depuis plus d'un an, à 57,50 dollars pour le Brent et à 49,41 dollars pour le WTI, avant de se redresser après des informations de presse sur de possibles baisses de la production.Alors que l'abondance de l'offre a fait perdre plus de 30% de leurs valeurs aux barils, l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et ses partenaires, qui représentent plus de la moitié de la production mondiale, pourraient décider la semaine prochaine de moins extraire d'or noir.La Russie, qui dispute la place de premier producteur mondial aux Etats-Unis et à l'Arabie saoudite, souffle pour l'instant le chaud et le froid.Après des informations de presse sur une éventuelle baisse de la production, le ministre de l'Energie russe Alexandre Novak a adopté un ton plus prudent."À mon avis, la fourchette de prix actuelle est confortable pour les producteurs et les consommateurs", a-t-il affirmé à l'agence officielle russe TASS, ajoutant toutefois que "les sociétés (pétrolières russes) se sont montrées prêtes à changer le volume de la production pétrolière"."Le président russe Vladimir Poutine va retrouver le prince saoudien ben Salmane au G20 ce week-end à Buenos Aires", ont souligné les analystes de Commerzbank, qui estiment que les deux dirigeants "pourraient établir une ligne commune avant les réunions des 6 et 7 décembre".L'Opep se réunira jeudi prochain avant de retrouver ses partenaires le vendredi.js/ktr/bp(AWP / 30.11.2018 16h21)