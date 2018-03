Le pétrole recule, la production américaine inquiète

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient jeudi en cours d'échanges européens alors que la production américaine continue de peser sur l'équilibre du marché.Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai, dont c'est la première séance d'utilisation comme contrat de référence, valait 63,62 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,11 dollar par rapport à la clôture de mercredi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat d'avril cédait 1,02 dollar à 60,62 dollars une heure après son ouverture.Le rapport hebdomadaire de l'EIA a fait état d'une hausse marquée des stocks de brut (+3 millions de barils) et d'essence (+2,5 millions de barils) lors de la semaine achevée le 23 février.La production de brut est de son côté repartie à la hausse, les Etats-Unis extrayant en moyenne 10,28 millions de barils par jour (mbj)."Les inquiétudes des marchés ont été confirmées par le rapport mensuel de l'EIA, qui a fait état d'une production record en novembre, même si elle a légèrement reculé en décembre", a commenté Tamas Varga, analyste chez PVM.Selon ce rapport mensuel, la production américaine a ainsi atteint son plus haut niveau historique en novembre, à 10,05 millions de barils par jour, avant de reculer en décembre, à 9,95 millions de barils par jour."Cette baisse en décembre provient principalement d'une baisse de la production dans le golfe du Mexique, et la production de pétrole de schiste continue d'augmenter au Texas", ont cependant ajouté les analystes de JBC Energy.Les exploitations de pétrole de schiste sont la principale source de croissance de la production américaine, et les marchés craignent de voir cette dernière continuer d'augmenter et déséquilibrer le marché mondial."L'offre continue d'abonder sur le marché", ont résumé les courtiers de Marex Spectron, qui incitent à la prudence, tout en notant que "la demande est robuste et les raffineries tournent à plein régime".js/acd/az(AWP / 01.03.2018 16h17)