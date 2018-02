Le pétrole recule légèrement avant les stocks américains

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole reculaient un peu jeudi en cours d'échanges européens dans un marché prudent alors que les Etats-Unis publieront jeudi leurs données hebdomadaires sur les réserves américaines.Vers 11H30 GMT (12H30 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 65,34 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 8 cents par rapport à la clôture de mercredi.Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance cédait 26 cents à 61,42 dollars.Avant les données officielles de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), qui paraîtront en cours de séance européenne, la fédération professionnelle de l'American petroleum institute a fait état d'une baisse des stocks de brut."Cela contredit les attentes du marché", alors que la hausse de la production américaine et la saison de maintenance pour les raffineries conduit habituellement à une hausse des stocks, a commenté Tamas Varga, analyste chez PVM.Selon la prévision médiane d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg, les réserves américaines de brut devraient s'être étoffées de 2,9 millions de barils lors de la semaine achevée le 16 février, les stocks d'essence avoir grimpé de 1,35 million de barils et ceux d'autres produits distillés (diesel et fioul de chauffage) baissé de 1,2 million de barils.Une baisse des stocks de brut confirmée par les données de l'EIA pourrait profiter aux prix, ont commenté les analystes de Commerzbank."Cela dépendra du niveau de la production des Etats-Unis sur la semaine", ont-ils expliqué.La principale inquiétude des investisseurs est actuellement de voir la production américaine s'envoler, alors que le pays a dépassé les 10 millions de barils produits par jour.js/pn/pid(AWP / 22.02.2018 12h44)