Le pétrole recule un peu sous la pression de la production américaine

New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont légèrement reculé lundi alors que les marchés continuaient à craindre une production américaine plus abondante qu'anticipé, dans un marché se positionnant à l'entame d'une semaine chargée.Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a terminé à 66,05 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 16 cents par rapport à la clôture de vendredi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat d'avril a cédé 28 cents à 62,06 dollars."Les marchés réagissent surtout aux craintes d'une hausse de la production américaine après la publication vendredi du nombre de puits de pétrole actifs aux Etats-Unis", a indiqué James Williams de WTRG.Dans ses traditionnelles statistiques hebdomadaires publiées le vendredi, la société américaine Baker Hugues a fait état d'une hausse du nombre de puits actifs aux Etats-Unis de 4 unités à 800 puits, ces chiffres représentant un indicateur avancé de la production dans le pays."Leur nombre a bondi de 30% en un an", ont souligné les analystes de Commerzbank.Cela laisse présager d'une production américaine encore plus abondante dans les mois à venir, alors que les Etats-Unis sont désormais le deuxième producteur mondial derrière la Russie.Le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, dont le pays s'est engagé aux côtés de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) à limiter sa production pour éviter un déséquilibre du marché, a tenté de rassurer les investisseurs dimanche.Alors que l'accord de l'Opep et de ses dix partenaires est actuellement prévu jusqu'en 2018, le ministre a affirmé dimanche que la fin de l'accord se ferait uniquement si le marché était rééquilibré."Dès que notre objectif sera atteint, nous commencerons à envisager une sortie progressive de l'accord", a-t-il affirmé à Bloomberg.