Le pétrole remonte, les stocks américains font oublier les tensions commerciales

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole remontaient légèrement jeudi en cours d'échanges européens alors que la baisse hebdomadaire des stocks américains annoncée mercredi a rassuré des marchés inquiets de voir les tensions commerciales s'amplifier.Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 68,65 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 63 cents par rapport à la clôture de mercredi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de mai prenait 47 cents à 63,84 dollars une heure après son ouverture.Les stocks de brut des Etats-Unis ont baissé de 4,6 millions de barils lors de la semaine achevée le 30 mars, a montré le rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) publié mercredi.Par ailleurs, les prix souffrent des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, qui pourraient entamer la croissance des deux premiers importateurs de brut mondiaux."Il faut ajouter que les données sur l'activité manufacturière de ces deux pays pour mars sont moins bonnes que prévu", ont également noté les analystes de Société Générale.En revanche, les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, qui avaient fait bondir les prix du pétrole en mars, continuent de soutenir les cours, alors que Washington doit décider le 12 mai de renouveler ou non l'accord sur le nucléaire."La probabilité que des sanctions sur les exportations de pétrole soient à nouveau mises en place a augmenté", ont résumé les analystes de Société Générale, qui estiment cependant probable que l'Union européenne continue d'importer du brut iranien, ce qui signifierait que le marché serait moins perturbé.Enfin, les analystes digéraient des données de presse sur la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)."La production de l'Opep aurait reculé de 90.000 barils par jour en mars par rapport au mois précédent", a rapporté Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.A ce niveau, le cartel produit en deçà des niveaux fixés par l'accord qui lie l'Opep à dix autres producteurs, dont la Russie, pour limiter leurs extractions et rééquilibrer le marché mondial.Selon M. Razaqzada, le zèle de l'Opep ne devrait pas durer, et "le marché reste amplement fourni", ce qui lui fait craindre une baisse des prix à venir.js/ktr/tes(AWP / 05.04.2018 16h09)