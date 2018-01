Le pétrole se stabilise après la récente hausse

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole se stabilisaient lundi en fin d'échanges européens, consolidant dans l'ensemble leur hausse de la fin de l'année mais manquant d'impulsion pour améliorer leur performance dans un marché sans grande direction.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 67,58 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 4 cents par rapport à la clôture de vendredi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de février prenait 3 cents, à 61,47 dollars.Les cours du pétrole étaient montés jeudi dernier à des sommets depuis mai 2015, à 68,27 dollars le baril de Brent et 62,21 dollars le baril de WTI.Les gains du brut étaient freinés lundi par un léger renchérissement du dollar, mouvement qui pèse sur le pouvoir d'achat des investisseurs munis d'autres devises, le billet vert étant la monnaie de référence des cours de l'or noir, ont relevé des analystes.Sur le plan des fondamentaux du marché, "les cours restent portés par la contestation en Iran, la baisse des stocks (mondiaux de pétrole) et la vague de froid aux États-Unis, ainsi que le fait que l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et la Russie maintiennent un haut niveau de respect des accords de limitation de la production", ont résumé les analystes de Commerzbank."Dans ce contexte, les investisseurs spéculatifs parient sur une poursuite de la hausse des cours", ont souligné les analystes.Cependant, "quelques doutes émergent vis-à-vis du potentiel de hausse" des cours en raison du niveau toujours élevé de production aux États-Unis, a prévenu Stephen Brennock, analyste chez PVM.acd/eb(AWP / 08.01.2018 17h56)