Le pétrole soutenu à New York par la vague de froid frappant le sud des Etats-Unis

New York - Le prix du pétrole new-yorkais a terminé en légère hausse mercredi, profitant des effets d'une vague de froid qui a touché plusieurs raffineries dans le sud des Etats-Unis, en attendant le rapport sur les réserves de brut dans le pays.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, a gagné 24 cents pour clôturer à 63,97 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).Les cours "ont été portés par les cours des produits raffinés comme l'essence", a avancé Andy Lipow, de Lipow Oil Associates."A cause du froid, plusieurs raffineries situées le long des côtes du Golfe du Mexique, autour de la Nouvelle-Orléans notamment, ont fait face à des coupures d'électricité", a-t-il expliqué en soulignant qu'à Houston, où il est basé, il faisait -7 degrés celsius, une température plus vue depuis 1996.Les perturbations sur les raffineries impliquent une baisse de la production de produits distillés. Et le contrat à terme de référence sur l'essence aux Etats-Unis s'est apprécié mercredi de 1,09%.Le baril de brut new-yorkais avait pourtant démarré la séance en baisse."Le pétrole a récemment atteint des plus hauts, cela avait déclenché des prises de bénéfices, mais la récente baisse peut aussi être vue comme une opportunité d'achat", a résumé David Madden, analyste chez CMC Markets."On ressent un peu d'hésitation car le marché est techniquement dans une situation où le nombre de paris à la hausse est très important, les fonds d'investissements spéculatifs en détenant notamment un montant record, mais en même temps la demande reste solide", a rappelé Phil Flynn de Price Futures Group."Les observateurs sont aussi partagés sur ce que dévoilera le rapport sur le niveau des réserves de brut aux Etats-Unis qui sera diffusé jeudi, certains prévoyant une nouvelle baisse quand d'autres s'attendent à un rebond", a-t-il ajouté.Selon la médiane d'un consensus d'analystes compilé par Bloomberg, les réserves de brut arrêtées au 12 janvier pourraient avoir reculé de 3 millions de barils, tandis que celles d'essence auraient augmenté de 3,98 millions de barils et celles de produits distillés de 2 millions de barils.