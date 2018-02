Le pétrole temporise après avoir grimpé avec les stocks américains

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole bougeaient peu vendredi en cours d'échanges européens, temporisant après avoir grimpé en raison de stocks américains plus faibles que prévu.Vers 14H50 GMT (15H50 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 66,50 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 11 cents par rapport à la clôture de jeudi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance prenait 7 cents à 62,84 dollars.Les cours reprenaient leur souffle au lendemain de la publication par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) d'un recul inattendu des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis la semaine dernière.Les marchés tablaient sur une nouvelle augmentation des réserves de brut et l'annonce d'une baisse a profité aux prix du pétrole, qui manquaient toutefois d'éléments supplémentaires pour continuer de progresser."Les marchés réagissent encore de façon traditionnelle aux données sur les réserves américaines, mais si le pays n'est plus un importateur net de brut, cet effet devrait diminuer", a cependant argué Olivier Jakob, analyste chez Petromatrix.Les Etats-Unis ont en effet moins besoin de posséder des réserves massives de brut pour se protéger d'une éventuelle perturbation des importations.Les marchés se focalisaient surtout sur les exportations de brut des Etats-Unis, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre dernier avec 2,04 millions de barils par jour."Ce n'est pas un record, mais pas loin", a commenté Olivier Jakob, analyste chez Petromatrix.Pour Lukman Otunuga, analyste chez FXTM, le pétrole peine à monter plus nettement en raison d'une "combinaison de prise de bénéfices et d'inquiétudes grandissantes quant à une hausse de la production américaine".Selon lui, les cours du pétrole restent sous la menace de lourdes pertes au cas où la progression de production aux Etats-Unis réduise à néant les efforts de l'Opep et de ses partenaires pour rééquilibrer le marché.bur-jbo/js/LyS(AWP / 23.02.2018 16h03)