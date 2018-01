Le pétrole termine en baisse à New York à 60,37 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le pétrole new-yorkais a clôturé en petite baisse mardi, partagé entre la reprise de l'activité sur un oléoduc en mer du Nord et une montée des tensions en Iran.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, a perdu 5 cents pour clôturer à 60,37 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).alb/jld/boc(AWP / 02.01.2018 20h38)