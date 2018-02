Le pétrole termine en baisse à New York à 61,15 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole a terminé jeudi sa cinquième séance de recul de suite à New York, craignant que les efforts de l'Opep pour rééquilibrer les marchés pétroliers soient contrecarrés par une production américaine abondante.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, a cédé 64 cents pour clôturer à 61,15 dollars sur le New York Mercantile Exchange.alb/jum/pb(AWP / 08.02.2018 20h37)