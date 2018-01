New York (awp/afp) - Le prix du pétrole new-yorkais s'est replié lundi sous la pression d'un regain de vigueur du dollar et de nouveaux signes d'une production en plein essor aux Etats-Unis.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars a reculé de 58 cents pour clôturer à 65,56 dollars.jum/alb/cj(AWP / 29.01.2018 20h35)