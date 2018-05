Le pétrole termine en baisse à New York après les sanctions contre l'Iran

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole coté à New York a terminé en baisse mardi après l'annonce par Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien, une décision anticipée par les acteurs du marché de l'or noir.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en juin, référence américaine du brut, a cédé 1,67 dollar pour clôturer à 69,06 dollars sur le New York Mercantile Exchange. Il avait toutefois fortement progressé la veille, passant au-dessus des 70 dollars pour la première fois depuis 2014, après que le président Trump avait indiqué qu'il annoncerait sa décision mardi.jum/jld/nth(AWP / 08.05.2018 21h11)