Le pétrole termine en hausse à New York à 60,60 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le pétrole new-yorkais est reparti à la hausse mercredi, aidé par une hausse moins importante que prévu des réserves de brut aux Etats-Unis et par une baisse des stocks à Cushing, centre névralgique pour les prix de l'or noir.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, a gagné 1,41 dollar pour clôturer à 60,60 dollars sur le New York Mercantile Exchange.jum/alb/pb(AWP / 14.02.2018 20h40)