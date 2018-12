Le pétrole termine en hausse de 4% à New York

New York (awp/afp) - Le pétrole a terminé en nette hausse à New York lundi, porté par la trêve commerciale entre Washington et Pékin, une alliance renouvelée entre les dirigeants russe et saoudien et l'annonce par une province canadienne d'une réduction de sa production.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de janvier a gagné 2,02 dollars ou 4% pour clôturer à 52,95 dollars.jum/alb/nas(AWP / 03.12.2018 20h40)