Le pétrole termine en nette hausse à New York à 65,80 dollars le baril

New York (awp/afp) - Le pétrole new-yorkais a terminé en hausse jeudi, le marché surveillant des chiffres mensuelles sur le respect par l'Opep d'un accord l'engageant à limiter ses extractions au moment où la production américaine grimpe à son plus haut niveau depuis 1970.Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, a gagné 1,07 dollar pour clôturer à 65,80 dollars sur le New York Mercantile Exchange.jum/alb/pb(AWP / 01.02.2018 20h37)