Le plus gros gisement d'uranium américain bientôt à la Cour suprême

Washington - La Cour suprême à Washington a annoncé lundi qu'elle allait examiner la légalité d'une interdiction d'exploiter le plus gros gisement d'uranium connu aux Etats-Unis.La haute cour a ainsi entendu l'appel lancé par le gouvernement de Donald Trump, qui souhaite annuler cette interdiction prise par l'Etat de Virginie, où se trouve ce gisement.En se justifiant par les inquiétudes sur le danger de pollution radioactive de ses cours d'eau, la Virginie avait prohibé en 1982 l'exploitation minière de ce grand gisement, découvert peu avant à proximité de sa frontière avec la Caroline du Nord.Mais les sociétés minières, propriétaires du gisement qu'elles estiment valoir 6 milliards de dollars, ont lancé une longue action judiciaire contre cette prohibition d'exploitation.Elles affirment qu'à lui seul, l'uranium de ce site permettrait d'alimenter toutes les centrales nucléaires des Etats-Unis.Leur principal argument est que la décision d'exploiter une mine dépend selon elles des lois fédérales, notamment de l'Atomic Energy Act (AEA), et non des Etats.Le gouvernement de Donald Trump, qui a promis de dynamiser les mines en faillite du pays, a dans ce dossier épousé la cause des sociétés minières.(©AFP / 21 mai 2018 15h20)