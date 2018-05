Le polonais CCC s'empare de Karl Vögele pour 10 millions de francs

Zurich (awp) - Après le spécialiste de la confection Charles Vögele, Karl Vögele passe à son tour en mains étrangères. Le polonais CCC, sis à Polkowice, reprend pour 10 millions de francs 70% du capital-actions ainsi que l'ensemble des dettes de l'entreprise fondée en 1960 et établie à Uznach, laquelle exploite notamment les enseignes Vögele Shoes, Bingo Shoe Discount et Max Shoes.Le paquet d'actions a été cédé par des membres de la famille Vögele n'exerçant pas de fonctions opérationnelles au sein de Karl Vögele, a indiqué mercredi à AWP une porte-parole de l'entreprise st-galloise, société ayant des racines communes avec la chaîne de confection Charles Vögele, reprise elle mi-décembre 2016 par un groupe d'investisseurs italiens, dont la chaîne transalpine OVS.Max Manuel Vögele, président exécutif du conseil d'administration de Karl Vögele, reste en revanche en place, tout en portant sa participation de 10% à 30%. CCC Group pourra racheter cette part après 2021.Numéro deux du marché helvétique de la chaussure, derrière Dosenbach, société contrôlée elle par le géant allemand Deichmann, Karl Vögele ressort d'une phase de restructuration et est désormais prête à renforcer sa position, indique le détaillant dans un communiqué. La reprise par CCC offre de nouvelles opportunités dans le commerce en ligne ainsi que des synergies "substantielles".Dans le rougeL'an dernier, Karl Vögele a dégagé un chiffre d'affaires de 172 millions de francs, dont 3% dans le commerce en ligne. Le groupe a cependant affiché des chiffres rouges au niveau opérationnel, la perte d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'étant fixée à 5,9 millions. Pour l'an prochain, l'entreprise anticipe le retour dans le noir, tablant sur un Ebitda de 0,7 million, ressort-il d'une présentation de CCC, groupe coté à la Bourse de Varsovie.Employant quelque 1200 salariés en Suisse, Karl Vögele exploite au total 219 magasins, dont 161 points de vente Vögele Shoes et 58 discounters Bingo. Les trois marques du spécialiste de la chaussure sont conservées.Le groupe CCC dispose pour sa part d'un réseau de quelque 1000 magasins dans 20 pays d'Europe (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Autriche, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Roumanie, Russie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Ukraine, Grèce et Allemagne) et emploie près de 13'000 collaborateurs. Ecoulant près 50 millions de paires de chaussures chaque année, CCC a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de zlotys (environ 1,15 milliard de francs).ra/vj/al(AWP / 23.05.2018 11h50)