Le président Macron félicite Weah pour son élection et l'invite en France

TWITTER

Paris - Le président français Emmanuel Macron a félicité sur Twitter l'ancien footballeur George Weah "pour sa brillante élection" à la présidence du Liberia, avant de s'entretenir avec lui vendredi par téléphone pour l'inviter en France, selon la présidence française."Félicitations à George Weah pour sa brillante élection et à l'ensemble du peuple libérien pour le chemin parcouru vers la paix et la réconciliation. Congrats Mister George", a écrit le chef de l'État dans un tweet en français, doublé d'un message en anglais.Un peu plus tard, le président français a appelé son nouvel homologue pour le féliciter directement et "l'assurer de son soutien", en soulignant "la place particulière qu'il avait conservée dans le coeur des Français", a indiqué son entourage."Tous deux ont partagé le souhait de développer davantage les liens entre la France et le Liberia" et Emmanuel Macron a invité George Weah "à se rendre en France, ce que le nouveau président du Liberia a accepté", a ajouté l'Élysée.Au second tour de la présidentielle, George Weah a recueilli 61,5% des suffrages, contre 38,5% pour son adversaire, le vice-président Joseph Boakai, selon des résultats officiels portant sur plus de 98% des suffrages annoncés en début de soirée jeudi, 48 heures après la fermeture des bureaux de vote.Attaquant star de Monaco, du PSG et du Milan AC dans les années 1990, George Weah doit prêter serment le 22 janvier, marquant ainsi la première transition démocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest.vm-frd/nm/jg/sba(©AFP / 29 décembre 2017 14h05)