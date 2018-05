Le président argentin assure que la crise du peso est finie

Le président argentin Mauricio Macri a assuré que la crise du peso, qui a fait chuter la monnaie sud-américaine ces dernières semaines, était terminée et fixé comme priorité la baisse du déficit budgétaire."Nous considérons avoir surmonté les turbulences sur le marché des changes, mais je pense qu'il est important de reconnaître le moment de nervosité vécu par la population, il y a eu de la peur, de l'angoisse", a déclaré le président lors d'une conférence de presse.Une crise de confiance dans le peso argentin a entraîné une dépréciation de la monnaie face au dollar de près de 20% en un mois et demi."Le problème central est le déficit fiscal, souligne-t-il. Nous devons le réduire. Nous ne pouvons pas dépenser plus que ce que nous avons, et dépendre des prêts internationaux pour le financer".Le déficit budgétaire est passé de 6% à 3,9% en deux ans de gestion de M. Macri, qui a sollicité un prêt au FMI."Nous ne devons pas voir un problème avec le FMI. C'est une institution sérieuse. Nous allons trouver un accord intelligent pour consolider notre croissance", a ajouté Mauricio Macri, un homme d'affaires arrivé au pouvoir en 2015.La 3e économie d'Amérique latine a retrouvé en 2017 un bon rythme de croissance (2,8%) et espère maintenir le cap cette année.En revanche, le gouvernement n'a pas réussi à limiter l'inflation, supérieure à 20% depuis 10 ans.(©AFP / 17 mai 2018 08h11)