Le président du régulateur américain des télécoms soupçonné de partialité

Washington - Le président de l'agence américaine de régulation des télécommunications (FCC), Ajit Pai, fait l'objet d'une enquête interne au sujet de sa décision d'assouplir les règles sur les concentration des médias, a-t-on appris jeudi.La FCC a éliminé l'an dernier une réglementation datant de 1975 et empêchant une seule et même société de posséder sur le même marché une station de télévision et un journal. Mais pour ses opposants, cette décision avait pour but de permettre au groupe Sinclair Broadcast Group, perçu comme proche du président Donald Trump, de mener à bien son projet d'acquisition pour 3,9 milliards de dollars de Tribune Media.L'entourage du représentant démocrate à la Chambre Frank Pallone a indiqué jeudi à l'AFP que l'"inspector general", l'arbitre interne de la FCC, enquêtait sur la décision de M. Pai, confirmant une information du New York Times."Depuis des mois, j'essaie d'aller au bout de ces soupçons entourant les relations entre le président Pai et Sinclair Broadcast", a indiqué M. Pallone dans un communiqué, remerciant l'arbitre interne de la FCC d'avoir "décidé de lancer cette enquête importante".Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la FCC a jugé "absurdes" ces accusations de "favoritisme", relevant que la décision de M. Pai sur la concentration des médias était "cohérente" avec toutes ses prises de position.Ajit Pai, nommé par le président républicain Donald Trump, est déjà contesté depuis qu'il a mis fin, via un vote de la FCC en décembre, au principe de "neutralité du net", notion politiquement très sensible aux Etats-Unis.Cette législation, datant du président démocrate Barack Obama, prédécesseur de Donald Trump, obligeait les fournisseurs d'accès internet (FAI) à traiter de la même manière les contenus (sites, musique, films, séries...) passant dans leurs "tuyaux".Avec la décision de la FCC, les FAI peuvent théoriquement moduler la vitesse de débit internet à leur guise et donc, craignent les détracteurs de la mesure, créer un "internet à deux vitesses".Le procureur général de New York, Eric Schneiderman, avait annoncé son intention d'attaquer, avec d'autres Etats, la décision de la FCC sur la neutralité du net.rl-jc/jld/jpr(©AFP / 15 février 2018 17h39)