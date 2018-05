Le président palestinien Abbas a quitté l'hôpital

Ramallah (Territoires palestiniens) - Le président palestinien Mahmoud Abbas a quitté lundi midi l'hôpital de Ramallah après huit jours d'une hospitalisation qui a ranimé les spéculations sur son avenir et sa succession, ont constaté les journalistes de l'AFP.M. Abbas, 83 ans, est sorti à pied de l'hôpital où il était soigné pour une pneumonie selon la présidence. Il s'est adressé aux journalistes pour dire son intention de retourner travailler à son bureau dès mardi.La sortie de l'hôpital de M. Abbas avait été repoussée de jour en jour, alimentant les conjectures sur la gravité de son état de santé.M. Abbas, entouré de collaborateurs et du directeur de l'hôpital, s'est exprimé devant la presse en soulignant ses propos de gestes appuyés.Connu pour être un grand fumeur, il avait été admis à l'hôpital le 20 mai avec une forte fièvre. Quelques jours plus tôt, il avait subi une opération mineure à une oreille.Ses symptômes avaient d'abord été présentés comme des complications liées à l'opération, avant que le directeur de l'hôpital n'indique que le président palestinien souffrait d'une "infection au poumon droit".(©AFP / 28 mai 2018 10h30)