Le président palestinien Mahmoud Abbas en visite au Venezuela

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est arrivé dimanche soir au Venezuela où il doit rencontrer son homologue Nicolas Maduro, qui soutient les revendications des Palestiniens sur la scène internationale.Le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza a accueilli M. Abbas à l'aéroport international de Maiquetia, près de Caracas. Le dirigeant palestinien doit se rendre lundi au palais présidentiel de Miraflores pour rencontrer le président Maduro.Cette visite intervient alors que M. Abbas s'est attiré dernièrement les condamnations d'Israël, des Etats-Unis, de l'Union européenne et de l'ONU après des propos prononcés le 30 avril devant le Conseil national palestinien suggérant que les massacres perpétrés contre les juifs d'Europe à travers l'Histoire étaient dus moins à l'antisémitisme qu'à leur rôle dans la société, notamment dans le secteur bancaire.Le dirigeant palestinien a présenté vendredi des excuses, réaffirmant condamner l'Holocauste et "l'antisémitisme sous toutes ses formes".Nicolas Maduro s'apprête à briguer un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle du 20 mai, boycottée par l'opposition et dont les modalités sont critiquées par une grande partie de la communauté internationale.En janvier, le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Malki a effectué une visite à Caracas, où il a reçu le soutien du gouvernement vénézuélien face à la décision de Washington de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade.(©AFP / 07 mai 2018 08h42)