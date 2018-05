Le président palestinien, atteint d'une pneumonie, reste hospitalisé

Le président palestinien Mahmoud Abbas, atteint d'une pneumonie, est toujours hospitalisé à Ramallah, a indiqué la porte-parole de l'hôpital mardi, précisant que la date de sa sortie était inconnue."Il va bien mais doit encore faire attention", a dit à l'AFP la porte-parole de l'hôpital Istishari, en Cisjordanie occupée, où le dirigeant palestinien a été admis dimanche."Pour le moment, nous ne savons pas quand il pourra sortir", a-t-elle ajouté.Des photos du président de 83 ans se promenant dans les couloirs de l'hôpital et lisant un journal ont été publiées lundi soir, avec l'évidente intention de faire cesser les rumeurs selon lesquelles son état était plus grave qu'officiellement rapporté.Ahmed Tibi, un parlementaire arabe israélien, a tweeté lundi qu'il avait rendu visite à Mahmoud Abbas à l'hôpital."Il souffre de pneumonie et est soigné aux antibiotiques", a ajouté l'élu, qui est aussi médecin, précisant qu'il s'attendait à ce que le président palestinien passe "plusieurs jours de plus" à l'hôpital.M. Abbas a été admis à l'hôpital dimanche avec une forte fièvre.La semaine dernière, il a subi une opération chirurgicale mineure à l'oreille. Ses symptômes ont d'abord été présentés comme des complications liées à l'opération, avant que le directeur de l'hôpital n'affirme que le président palestinien souffrait d'une "infection au poumon droit".L'état de santé de M. Abbas, connu pour être un grand fumeur, fait régulièrement l'objet de rumeurs. Le président de l'Autorité palestinienne n'a désigné aucun successeur.(©AFP / 22 mai 2018 11h24)