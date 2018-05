Le président palestinien hospitalisé au moins jusqu'à lundi

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas va rester hospitalisé "au moins jusqu'à lundi" à la suite de douleurs à la poitrine et d'une forte fièvre après une opération à l'oreille la semaine dernière, a indiqué un responsable palestinien à l'AFP.Ce responsable qui a requis l'anonymat n'a pas fourni d'autres de détails sur l'état de santé du dirigeant palestinien admis dans un hôpital de Ramallah, en Cisjordanie occupée, dimanche en milieu de matinée. "Le président va rester hospitalisé au moins jusqu'à demain (lundi)", s'est-il contenté d'affirmer.C'est la troisième fois que le président Abbas est hospitalisé en une semaine, après avoir subi une opération chirurgicale mineure à l'oreille mardi. Il a ensuite été admis pour des examens samedi dans la nuit, avant de ressortir une demie heure plus tard.Le directeur de l'hôpital, cité dimanche par l'agence de presse palestinienne Wafa, a affirmé que les résultats des tests étaient "excellents" et que l'état de santé de Mahmoud Abbas était "rassurant".L'état de santé du président palestinien, âgé de 83 ans et connu pour être un grand fumeur, fait régulièrement l'objet de rumeurs.M. Abbas a été élu président de l'Autorité palestinienne en 2005 pour quatre ans, mais est resté à son poste faute d'élections, à cause des divisions intestines palestiniennes avec le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Il n'a désigné aucun successeur.(©AFP / 20 mai 2018 21h06)