Le président palestinien traite l'ambassadeur américain en Israël de "fils de chien"

Ramallah (Territoires palestiniens) - Le président palestinien Mahmoud Abbas a qualifié lundi de "fils de chien" l'ambassadeur américain en Israël David Friedman, dans un contexte de vives tensions entre la direction palestinienne et l'administration Trump."L'ambassadeur américain à Tel-Aviv est un colon et un fils de chien", a dit M. Abbas dans un discours à Ramallah dénonçant la politique de l'administration Trump face au conflit israélo-palestinien.David Friedman est au sein de l'administration Trump une figure honnie par la direction palestinienne.M. Friedman, autrefois avocat de Donald Trump, a pris ses fonctions en mai 2017 précédé par ses positions controversées en faveur de la colonisation.Il est aussi un ardent défenseur de la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël et du transfert, à ce titre, de l'ambassade des Etats-Unis en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem.Le président Trump a ulcéré les Palestiniens le 6 décembre en annonçant la reconnaissance et le transfert, rompant avec des décennies de diplomatie américaine et de consensus international.M. Friedman devrait ainsi devenir en mai le premier ambassadeur américain à siéger à Jérusalem quand les Etats-Unis y inaugureront leur ambassade.(©AFP / 19 mars 2018 19h15)