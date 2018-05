Le président tchèque critiqué pour ses affirmations sur le novitchok

Prague - Le russophile président tchèque, Milos Zeman, a été vivement critiqué vendredi après avoir affirmé que son pays avait "produit et testé" une substance du groupe novitchok, utilisé en mars pour empoisonner un ex-espion russe en Angleterre."La conclusion, c'est que le novitchok avait été produit et testé chez nous, mais en faible quantité, et a été ensuite détruit", avait affirmé M. Zeman jeudi soir lors d'un entretien télévisé.Les ministères de la Défense et des Affaires étrangères ont aussitôt précisé qu'un institut spécialisé à Brno (est) avait testé pour les besoins de l'armée tchèque une autre variante de la substance que celle utilisée lors de l'attaque contre Sergueï Skripal et sa fille Ioulia, tout en rejetant les propos du président sur sa "production" en République tchèque.M. Zeman avait chargé fin mars le service de renseignement civil BIS de mener une enquête sur cet agent innervant, après les allégations de Moscou, rejetées par Prague, citant la République tchèque parmi les pays ayant produit le novitchok.Le vétéran de la gauche tchèque, 73 ans, avait toutefois affirmé jeudi qu'il s'appuyait notamment sur les informations du renseignement militaire, qui n'ont pas été confirmées par le BIS."Au Kremlin, ils doivent être vraiment fiers de notre président", a déploré le vice-président du parti de droite ODS, Martin Kupka. Selon le chef du mouvement de centre-droit STAN, Petr Gazdik, M. Zeman "se comporte comme un agent actif du Kremlin".Le président du Sénat (chambre haute du Parlement), Milan Stech, qui appartient au parti social-démocrate CSSD dirigé par M. Zeman de 1993 à 2001, a qualifié les propos du président de "dangereux pour notre pays", stigmatisant une initiative "dans une large mesure imprévisible".Selon Frantisek Bublan (CSSD), chef de la commission du Sénat en charge de la défense et de la sécurité, les propos de M. Zeman constituent un "acte pro-Kremlin pur et simple".Le ministère de la Défense a expliqué vendredi que des tests sur la substance ayant pour nom de code A230 étaient effectués "dans un régime de sécurité très strict" et s'inscrivaient dans le processus d'"identification et de protection (contre les substances toxiques) qui fait partie de l'entraînement des unités anti-chimiques de l'armée tchèque"."Il s'agit d'une micro-synthèse qui n'est pas considérée, selon les accords internationaux, comme la production", a souligné le ministère, précisant que les "quelque micro-grammes" de la substance sont "immédiatement liquidés" sans "jamais être isolés ni stockés". "La probabilité de fuite égale zéro", a-t-il insisté."La différence entre examiner et produire est la même que celle entre une graine de raisin et le cognac", a de son côté dit le porte-parole du BIS, Ladislav Sticha.Le BIS ainsi que l'Autorité tchèque de sûreté nucléaire (SUJB) ont rappelé que Sergueï Skripal et sa fille Ioulia avaient été empoisonnés par l'agent dont le nom de code est A234, "différente de la variante examinée par l'Institut de recherche militaire à Brno", a souligné le ministère tchèque des Affaires étrangères.La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a en revanche salué les déclarations du président tchèque: "La République tchèque a agi de manière honnête et courageuse, en reconnaissant officiellement et en dévoilant ces infos".De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a dénoncé l'"incohérence" de la position britannique. "C'est une nouvelle confirmation que toute l'histoire avec les Skripal est une provocation absolue".(©AFP / 04 mai 2018 16h25)