Le président turc Erdogan annonce une visite en France le 5 janvier

Ankara - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé samedi qu'il se rendrait en France vendredi 5 janvier pour discuter des relations bilatérales entre Paris et Ankara."Vendredi, j'irai en France. Nous discuterons des relations bilatérales entre la France et la Turquie", a déclaré le chef de l'Etat lors d'un discours télévisé prononcé devant des membres de son parti à Sinop (nord de la Turquie).C'est la première visite du président turc en France depuis le putsch manqué du 15 juillet 2016 et l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence en mai 2017, mais les deux hommes ont déjà eu l'occasion de se rencontrer lors de sommets internationaux.M. Erdogan avait mentionné l'éventualité d'une telle visite il y a quelques jours, se félicitant que Paris n'ait pas "laissé tomber" la Turquie sur la question de Jérusalem alors qu'Ankara a très vivement condamné la décision américaine de reconnaître cette ville comme capitale d'Israël.L'annonce de cette visite survient alors que la Turquie a vu en 2017 ramenées quasiment à l'arrêt les négociations au long cours sur sa candidature à l'Union européenne, tandis qu'une crise l'opposait à l'Allemagne à propos de la répression de la tentative de coup d'Etat.(©AFP / 30 décembre 2017 16h29)