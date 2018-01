Le présumé prête-nom suisse de Kerimov maintenu en détention

Nice (awp/ats/afp) - La justice française va maintenir en détention le financier suisse Alexander Studhalter, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. Il est soupçonné d'être le prête-nom du milliardaire russe Souleïman Kerimov au centre d'une enquête pour blanchiment.M. Studhalter, actionnaire à hauteur de 30,1% du groupe Highlight Event & Entertainment (HLEE), avait fait appel de son placement en détention le 12 janvier, placement qui a été cependant confirmé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France.M. Studhalter, issu d'une famille ayant fait fortune dans l'outillage professionnel avec la marque Hilti, jugeait pour le moins surprenant d'être brusquement placé en détention provisoire alors que la procédure, qui a vu notamment une première inculpation annulée, dure depuis deux ans et demi.Le financier suisse est inculpé pour blanchiment de fraude fiscale. La justice le suspecte d'être le prête-nom pour des acquisitions immobilières effectuées en réalité par M. Kerimov au Cap d'Antibes, sur la Côte d'Azur, à des montants manifestement sous-évalués.Parmi les acquisitions litigieuses figure la villa "Hier" déclarée à 35 millions d'euros mais dont l'acte saisi par la police et signé par le financier suisse évoque la somme de 127 millions d'euros.Au total, la justice estime que le montant de l'argent clandestin entré en France depuis la Russie pourrait être compris entre 500 et 750 millions d'euros.M. Kerimov avait été inculpé le 23 novembre pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. En décembre, il avait échappé à l'incarcération au prix d'une caution s'élevant à 40 millions d'euros qu'il a versée mi-janvier. Malgré un contrôle judiciaire lui imposant de demeurer à Nice, il a été autorisé le week-end dernier à faire un aller-retour en Russie pour se rendre au chevet d'un membre de sa famille.Au total, 13 personnes, dont un certain nombre de professionnels locaux de l'immobilier, sont inculpées dans une vaste enquête qui avait débuté en 2014 autour de l'achat de propriétés de grand luxe sur la Côte-d'Azur.ats/al(AWP / 24.01.2018 17h10)