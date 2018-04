Le prince William et son épouse Kate ont prénommé leur 3e enfant Louis

Le prince William et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, ont prénommé leur troisième enfant, né lundi, Louis Arthur Charles, a annoncé vendredi le palais de Kensington."Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis d'annoncer qu'ils ont prénommé leur fils Louis Arthur Charles", indique le palais dans un communiqué précisant que le bébé porterait le titre de "Son Altesse Royale le prince Louis de Cambridge".L'enfant, cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, est né lundi à 11H01 (10H01 GMT) à l'hôpital St Mary's, au coeur de Londres. Il pesait 3,8 kilogrammes à la naissance et l'accouchement s'est déroulé sans problème.Kate avait quitté l'hôpital quelques heures plus tard, vers 18H00 (17H00 GMT), à bord d'une voiture conduite par son mari, leur nouveau-né installé dans un siège bébé, pour regagner leur résidence officielle, le palais de Kensington.Le choix du prénom "Louis" est une surprise, les parieurs ayant plutôt penché pour Arthur, Albert, James ou Philip.Le petit Louis a deux aînés: George, 4 ans, et Charlotte, 2 ans.(©AFP / 27 avril 2018 13h37)