Le prince consort Henrik de Danemark, atteint de démence, de nouveau hospitalisé

Souffrant de démence, le prince consort Henrik de Danemark, époux d'origine française de la reine Margrethe II, a été de nouveau hospitalisé à Copenhague à son retour d'un séjour en Egypte, a annoncé dimanche le palais.Agé de 83 ans, le prince "a été admis ce soir au Rigshospitalet de Copenhague", indique un communiqué."Le prince se trouvait depuis début janvier en Egypte où il a été hospitalisé il y a quelques jours. Son altesse royale est maintenant rentrée pour subir des examens complémentaires", précise-t-on, sans plus d’informations sur son état de santé.La maison royale danoise avait annoncé en décembre que le prince souffrait de "démence", dont la maladie d'Alzheimer est une forme fréquente. Le diagnostic précis n'avait pas été révélé mais il "implique une dégradation des fonctions cognitives", avait simplement indiqué le palais.Né Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat le 11 juin 1934 à Talence, près de Bordeaux (sud-ouest de la France), le comte a épousé en juin 1967 l'héritière du trône danois, Margrethe, couronnée en janvier 1972.Henrik, qui a pris sa retraite en janvier 2016, n'a jamais obtenu le titre de roi dans son pays d'adoption et en concevait un dépit dont il ne faisait pas mystère.Il avait ainsi publiquement fait savoir l'an dernier qu'il refusait d'être inhumé avec sa femme dans la nécropole royale de la cathédrale de Roskilde, comme le sont traditionnellement les couples royaux.N'ayant pas obtenu le titre et la fonction qu'il convoitait, il arguait qu'il n'était pas l'égal de sa femme dans la vie et ne le souhaitait pas être dans la mort.Henrik et Margrethe ont deux enfants, le prince héritier Frederik, 49 ans et le prince Joachim, 48 ans.(©AFP / 28 janvier 2018 22h05)