Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en visite officielle en France les 9 et 10 avril

Paris - Le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed ben Salmane viendra en visite officielle en France les 9 et 10 avril et dînera avec Emmanuel Macron le mardi soir, afin de nouer un "nouveau partenariat stratégique franco-saoudien", a indiqué l'Elysée jeudi."Nous souhaitons une nouvelle coopération, moins axée sur des contrats ponctuels et davantage sur des investissements d'avenir, notamment dans le numérique et les énergies renouvelables, avec une vision commune", a précisé la présidence française.Les deux dirigeants évoqueront également les crises régionales, la stabilité dans la région et la lutte contre le terrorisme.Au cours de cette visite, le prince, nouvel homme-clé du Moyen-Orient, se rendra notamment à la Station F, gigantesque incubateur de start-up installé dans le sud de Paris. Avant sa visite officielle qui démarre lundi, son déplacement en France débute par une partie privée, a indiqué l'Elysée sans divulguer d'autre détail.Paris et Ryad coopéreront aussi pour la mise en valeur du site archéologique de Madaïn Saleh.Emmanuel Macron et "MBS" s'étaient déjà rencontrés à l'aéroport de Ryad au moment de la visite du président français à Abu Dhabi, qui avait fait un crochet en Arabie Saoudite en pleine crise liée au départ du Premier ministre Saad Hariri.L'Elysée n'attend pas de signature de contrats à cette occasion et insiste plutôt sur l'importance de cette "nouvelle vision" du partenariat avec l'Arabie Saoudite.Interrogé sur la brièveté de la visite de MBS, qui a passé trois semaines aux Etats-Unis, l'Elysée indique ne "pas être du tout déçu car la France fait partie de ses premières visites".(©AFP / 05 avril 2018 09h19)