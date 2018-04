Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, est arrivé en France

Le puissant prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, est arrivé dimanche en France pour une visite de trois jours, afin de vanter ses réformes et resserrer les liens avec Paris après des tensions liées aux crises régionales, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères."Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a accueilli Mohammed ben Salmane à la demande de l'Elysée", à l'aéroport du Bourget près de Paris, a-t-on précisé dans l'entourage du ministre.L'avion du prince héritier s'est posé peu après 11H00 locales (09H00 GMT), selon une source aéroportuaire.Une journaliste de l'AFP a aperçu un énorme cortège avec une escorte de policiers, roulant sur l'autoroute A1 en direction de Paris.Avant des rencontres officielles à partir de lundi et un dîner en compagnie du président Emmanuel Macron mardi soir, dimanche est une journée de visite privée pour le prince de 32 ans, surnommé "MBS", et son programme reste relativement mystérieux.Le prince héritier saoudien est en pleine offensive de séduction des occidentaux pour projeter une image un peu plus libérale du royaume conservateur au pouvoir autoritaire.Il a déjà visité le Royaume-Uni et vient de passer trois semaines aux Etats-Unis, où il a signé une multitude d'accords pour favoriser les investissements dans son pays qu'il veut préparer à l'après-pétrole.(©AFP / 08 avril 2018 12h49)